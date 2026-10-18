Golden State Valkyries pokonały Atlanta Dream 68:64 w pierwszym meczu finału WNBA. Najskuteczniejszą zawodniczką zwyciężczyń była Gabby Williams, która zdobyła 26 punktów i wykorzystała cztery rzuty wolne w ostatnich minutach gry.

Jak podaje The Guardian, na 1 minutę i 18 sekund przed końcem spotkania Williams dwukrotnie celnie wykonała rzuty wolne i wyprowadziła Valkyries na prowadzenie. Na 4,1 sekundy przed końcową syreną dodała kolejne dwa punkty z linii rzutów wolnych, ostatecznie zapewniając swojej drużynie zwycięstwo.

Williams zdobyła 16 punktów w drugiej kwarcie

Williams zdobyła 16 punktów w drugiej kwarcie. Jednocześnie żadna inna koszykarka Golden State nie zdobyła co najmniej 10 punktów. Drużyna trafiła 32,1% rzutów z gry i siedem razy z 33 prób zza linii rzutów za trzy punkty.

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Williams powiedziała po meczu, że zespół wiedział, iż znajdzie sposób na zwycięstwo. Pod koniec spotkania Rhyne Howard nie trafiła rzutu za trzy punkty, a Allisha Gray na dziewięć sekund przed syreną nie wykorzystała próby, która mogła wyprowadzić Dream na prowadzenie.

Gray wróciła po kontuzji

Allisha Gray, która wróciła do pierwszej piątki Atlanty po urazie palca serdecznego lewej ręki, była najskuteczniejszą zawodniczką swojej drużyny z 19 punktami. Angel Reese zanotowała double-double — 14 punktów i 12 zbiórek. Jordin Canada zdobyła osiem punktów, zaliczyła siedem asyst i pięć zbiórek.

Pod koniec spotkania Canada podczas walki o pozycję niefortunnie zderzyła się z kolanem Williams, po czym zawodniczce Valkyries udzielono pomocy na ławce rezerwowych. Obrończyni Golden State Tiffany Hayes również opuściła grę po tym, jak podczas próby przechwytu uderzyła twarzą o parkiet. Drugi mecz serii do czterech zwycięstw odbędzie się w poniedziałek.

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