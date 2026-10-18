«Чикаго Файр» уступил «Нью-Ингленд Революшн» со счётом 0:1 в матче регулярного сезона MLS в Фоксборо, США. Роберт Левандовский провёл на поле весь матч, но не смог отличиться. Единственный гол на 26-й минуте забил Мэтт Полстер, сообщает Interia Sport.

Отменённый гол и решающий мяч

«Чикаго Файр» владел мячом 60% игрового времени против 40% у хозяев. На 12-й минуте Филип Цинкернагель забил, однако арбитр зафиксировал офсайд. Счёт открыл Полстер после передачи Карлеса Гила с правого фланга. Гил обыграл Эндрю Гутмана, отдал мяч назад в штрафную площадь, а Полстер пробил в одно касание.

Перед матчем «Чикаго Файр» требовался как минимум один балл, чтобы гарантировать себе место в плей-офф сезона. После пропущенного мяча команда продолжала атаковать, но не смогла сравнять счёт.

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Шансы Левандовского

В начале второго тайма Джонатан Бамба навесил на Левандовского с левого фланга. Форвард принял мяч грудью и пробил, а эпизод завершился угловым. После его подачи опасно пробил Антон Салетрос, однако вратарь «Нью-Ингленд Революшн» Мэтт Тёрнер отразил удар.

Левандовский также пробил головой после борьбы с защитником, на 78-й минуте не дотянулся до навеса у штанги, а в конце матча ещё раз неточно пробил головой. В компенсированное время Цинкернагель отдал мяч в направлении форварда перед воротами, но тот не попал по нему. По данным издания, до этой игры безголевая серия Левандовского в MLS длилась 38 дней.

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