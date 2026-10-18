芝加哥火焰在美国福克斯伯勒进行的一场MLS常规赛中以0:1不敌新英格兰革命。罗伯特·莱万多夫斯基踢满全场，但未能取得进球。据Interia Sport报道，马特·波尔斯特在第26分钟打入全场唯一进球。

被取消的进球与制胜球

芝加哥火焰的控球时间占60%，主队为40%。第12分钟，菲利普·津克纳格尔破门，但裁判判定越位。波尔斯特在卡莱斯·希尔从右路送出传球后首开纪录。希尔过掉安德鲁·古特曼后将球回传至禁区，波尔斯特一脚出球射门。

赛前，芝加哥火焰至少需要拿到一分，才能确保获得本赛季季后赛席位。丢球后，球队继续进攻，但未能扳平比分。

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莱万多夫斯基的机会

下半场开始时，乔纳森·班巴从左路向莱万多夫斯基传中。这名前锋用胸部停球后射门，该回合以角球结束。角球开出后，安东·萨莱特罗斯的射门颇具威胁，但新英格兰革命门将马特·特纳将球扑出。

莱万多夫斯基还在与后卫争抢后头球攻门；第78分钟，他未能碰到门柱附近的传中；比赛末段，他又一次头球射偏。补时阶段，津克纳格尔将球传向门前的前锋，但后者未能踢到球。据该媒体称，在这场比赛之前，莱万多夫斯基在MLS的进球荒已持续38天。

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