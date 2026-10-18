明斯特在冠军杯以33比25击败竞赛92队——BBC体育

爱尔兰明斯特队在爱尔兰科克的Páirc Uí Chaoimh体育场举行的冠军杯征程首场比赛中，以33比25击败法国竞赛92队。正如BBC体育报道所述，主队完成5次达阵，并在紧张的比赛尾声守住了领先优势。

明斯特的五次达阵

竞赛92队凭借安托万·吉贝尔的罚球率先得分，但明斯特在上半场凭借布赖恩·格利森和谢伊·麦卡锡的达阵作出回应。中场休息后，队长塔德·贝尔恩扩大了主队的领先优势，但法国队重返竞争行列。

威尔弗里德·于勒、马克西姆·马舍诺和乔伊·马努各为竞赛92队完成一次达阵，在比赛末段将分差缩小至3分。菲宁·怀彻利也为明斯特达阵。第70分钟，竞赛92队的阿蒂尔·雷蒂耶吃到黄牌；终场哨响前两分钟，克雷格·凯西完成明斯特的第五次达阵，确保球队获胜。

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缅怀安东尼·福利

比赛在明斯特传奇人物安东尼·福利去世10年零1天后举行。他是首位举起喜力杯的俱乐部队长。比赛开始前，Shannon RFC合唱团演唱了俱乐部歌曲There is an Isle，这首歌曾在福利于利默里克举行的葬礼上演奏。

两队均未派出身穿8号球衣的球员，第8分钟，在场人士以一分钟掌声缅怀这位前爱尔兰国脚。他的家人出席了比赛。下周，明斯特将在联合橄榄球锦标赛客场对阵伦斯特。

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