По данным BBC Sport, голкипер «Челси» Эмилиано Мартинес заявил, что восстановится через несколько недель после операции, которую он перенёс после матча Премьер-лиги против «Эвертона». Аргентинский футболист получил травму во втором тайме игры, завершившейся победой «Челси» со счётом 2:0.

Столкновение и госпитализация

34-летний Мартинес столкнулся с защитником «Эвертона» Джаррадом Брантуэйтом. Ему оказывали помощь на поле восемь минут, после чего голкипера вынесли на носилках. Футболиста доставили в больницу, а главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что Мартинес получил сотрясение мозга.

В социальных сетях голкипер поблагодарил за сообщения поддержки и сообщил, что операция прошла успешно. Он также подчеркнул важность победы команды и матча без пропущенных мячей.

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Замена в воротах

Мартинеса в матче с «Эвертоном» заменил Майк Пендерс, для которого это был дебют в Премьер-лиге. Ожидается, что 21-летний голкипер сыграет как минимум в трёх ближайших матчах «Челси»: против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, а также в игре Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

Пендерс перешёл в «Челси» из бельгийского «Генка» в 2024 году за 17 млн фунтов стерлингов. Алонсо отметил характер и смелость голкипера и сказал, что команда полностью ему доверяет.

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