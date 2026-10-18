Według BBC Sport, bramkarz Chelsea Emiliano Martinez powiedział, że wróci do zdrowia w ciągu kilku tygodni po operacji, którą przeszedł po meczu Premier League z Evertonem. Argentyński piłkarz doznał urazu w drugiej połowie spotkania, które zakończyło się zwycięstwem Chelsea 2:0.

Zderzenie i hospitalizacja

34-letni Martinez zderzył się z obrońcą Evertonu Jarradem Branthwaite'em. Pomoc była mu udzielana na boisku przez osiem minut, po czym bramkarza zniesiono na noszach. Piłkarz trafił do szpitala, a główny trener Chelsea Xabi Alonso powiedział, że Martinez doznał wstrząśnienia mózgu.

W mediach społecznościowych bramkarz podziękował za wiadomości ze wsparciem i poinformował, że operacja przebiegła pomyślnie. Podkreślił także znaczenie zwycięstwa zespołu i meczu bez straconego gola.

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Zmiana w bramce

Martineza w meczu z Evertonem zastąpił Mike Penders, dla którego był to debiut w Premier League. Oczekuje się, że 21-letni bramkarz zagra w co najmniej trzech najbliższych meczach Chelsea: przeciwko Tottenhamowi i Manchesterowi United w lidze, a także w meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Liverpoolem.

Penders przeszedł do Chelsea z belgijskiego Genku w 2024 roku za 17 mln funtów szterlingów. Alonso docenił charakter i odwagę bramkarza oraz powiedział, że zespół w pełni mu ufa.

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