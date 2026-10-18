Piłkarz Lionel Messi strzelił dwa gole w wyjazdowym meczu Interu Miami z Atlanta United w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny z Miami 3:1, informuje Interia Sport.

Dwa gole w cztery minuty

Do przerwy Inter Miami prowadził dzięki golowi Germána Berterame. Messi trafił w drugiej połowie: w 56. minucie rozpoczął akcję w pobliżu linii środkowej, przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i podał ją partnerowi.

Po podaniu zwrotnym Argentyńczyk wszedł w pole karne, minął kilku rywali i pokonał bramkarza. Cztery minuty później Messi otrzymał długie podanie za linię obrony, minął obrońcę i wykorzystał sytuację sam na sam.

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Deklarowany rekord

Według Interia Sport, dzięki tym golom Messi mógł ustanowić rekord najszybszego osiągnięcia poziomu 100 bramek dla jednego klubu. Serwis twierdzi, że Argentyńczyk potrzebował do tego 120 meczów w Interze Miami.

Drugi na przytoczonej przez serwis liście jest Luis Suárez: zdobył 100 goli dla Barcelony w 124 meczach.

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