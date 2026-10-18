Футболист Лионель Месси забил два мяча в выездном матче «Интер Майами» против «Атланта Юнайтед» в США. Встреча завершилась победой команды из Майами со счётом 3:1, сообщает Interia Sport.

Два гола за четыре минуты

До перерыва «Интер Майами» вёл в счёте благодаря голу Германа Бертераме. Месси отличился во втором тайме: на 56-й минуте он начал атаку возле центральной линии, пробежал с мячом несколько десятков метров и отдал передачу партнёру.

После обратного паса аргентинец вошёл в штрафную площадь, обыграл нескольких соперников и переиграл вратаря. Через четыре минуты Месси получил длинную передачу за линию обороны, обыграл защитника и реализовал выход один на один.

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Заявленный рекорд

По данным Interia Sport, благодаря этим голам Месси мог установить рекорд по скорости достижения отметки в 100 мячей за один клуб. Издание утверждает, что аргентинцу понадобилось для этого 120 матчей за «Интер Майами».

Вторым в приведённом изданием списке является Луис Суарес: он забил 100 голов за «Барселону» в 124 матчах.

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