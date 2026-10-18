Francuskie Montpellier odniosło wyjazdowe zwycięstwo nad angielskim Bath 32:14 w inauguracyjnym meczu grupy 4 Pucharu Mistrzów w Bath w Anglii. Po przerwie goście zdobyli 22 punkty bez odpowiedzi i zakończyli spotkanie przekonującą wygraną, podaje BBC Sport.

Bath prowadziło do przerwy

Pierwsze punkty w meczu zdobył były obrońca reprezentacji Szkocji Stuart Hogg, występujący w Montpellier. Wcześniej Bath nie zaliczono przyłożenia Maxa Ojomoh z powodu podania do przodu.

Gospodarze odpowiedzieli przyłożeniami Olliego Lawrence'a i Arthura Greena. Finn Russell podwyższył po obu przyłożeniach, dzięki czemu Bath prowadziło do przerwy 14:10. Montpellier pozostawało w grze dzięki rzutowi karnemu Adama Hastingsa.

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Dwa przyłożenia Taofifenua

Na początku drugiej połowy Joe Cokanasiga nie zdołał czysto przyjąć podania w pobliżu pola punktowego, gdy Bath nadal prowadziło 14:10. Wkrótce potem skrzydłowy Donovan Taofifenua zdobył przyłożenie w rogu boiska i wyprowadził francuski zespół na prowadzenie 15:14.

Hastings dołożył rzut karny, a Taofifenua przechwycił podanie Russella w okolicy linii środkowej i zdobył drugie przyłożenie. Pod koniec meczu Alex Becognée przyłożył piłkę w pobliżu pola punktowego. Przyłożenie Josha Baylissa dla Bath nie zostało uznane z powodu przewinienia na początku akcji.

Kolejne mecze grupy

W pozostałych meczach fazy grupowej Bath zagra z Cardiff, południowoafrykańskim klubem Bulls i Stade Français. Bulls pokonali Stade Français 56:20 w inauguracyjnej kolejce, a Cheswill Jooste skompletował hat-tricka.

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