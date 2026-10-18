Французский «Монпелье» одержал выездную победу над английским «Батом» со счетом 32:14 в стартовом матче группы 4 Кубка чемпионов в Бате, Англия. После перерыва гости набрали 22 очка без ответа и завершили игру уверенной победой, сообщает BBC Sport.

«Бат» лидировал к перерыву

Первые очки в матче набрал бывший защитник сборной Шотландии Стюарт Хогг, выступающий за «Монпелье». До этого «Бату» не засчитали попытку Макса Оджомо из-за паса вперед.

Хозяева ответили попытками Олли Лоуренса и Артура Грина. Финн Расселл реализовал обе попытки, поэтому к перерыву «Бат» вел 14:10. «Монпелье» оставался в игре благодаря штрафному Адама Хастингса.

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Две попытки Таофифенуа

В начале второго тайма Джо Коканасига не смог чисто принять передачу возле зачетной зоны, когда «Бат» все еще вел 14:10. Вскоре вингер Донован Таофифенуа занес попытку в углу поля и вывел французскую команду вперед — 15:14.

Хастингс добавил штрафной, а Таофифенуа перехватил передачу Расселла в районе центральной линии и занес вторую попытку. В конце матча Алекс Беконне приземлил мяч возле зачетной линии. Попытку Джоша Бейлисса для «Бата» не засчитали из-за нарушения в начале атаки.

Следующие матчи группы

В остальных матчах группового этапа «Бат» сыграет против «Кардиффа», южноафриканского клуба «Буллз» и «Стад Франсе». «Буллз» в стартовом туре победил «Стад Франсе» со счетом 56:20, а Чесвил Джусте оформил хет-трик.

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