«Рейнджерс» сыграл вничью 2:2 с «Данди» в матче Шотландского Премьершипа на стадионе «Денс Парк» в Данди, Шотландия. Гости упустили возможность выйти на первое место в турнирной таблице и остались вторыми, отставая от «Селтика» на одно очко, сообщает Sky Sports.

Голы в первом тайме

Счёт на 37-й минуте открыл нападающий «Данди» Брэдли Финк. «Рейнджерс» не справился с длинным забросом, после чего Финк обыграл вратаря и отправил мяч в ворота.

Уже на 42-й минуте Бадредин Буанани сравнял счёт. Футболист «Рейнджерс» сместился с фланга в центр и закрутил мяч в ворота, забив свой первый гол за клуб.

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Ответ «Данди»

На 60-й минуте Нико Раскин вывел «Рейнджерс» вперёд ударом из-за пределов штрафной площади: мяч залетел в ворота от нижней части перекладины.

Однако на 69-й минуте Каллум Джонс воспользовался тем, что капитан «Рейнджерс» Дэн Нил задержался с мячом, отобрал его и отправил в ворота. Этот гол установил итоговый счёт встречи — 2:2.

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