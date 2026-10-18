Rangers zremisowali 2:2 z Dundee w meczu szkockiej Premiership na stadionie Dens Park w Dundee w Szkocji. Goście stracili szansę na wyjście na pierwsze miejsce w tabeli i pozostali drudzy, tracąc jeden punkt do Celticu, informuje Sky Sports.

Gole w pierwszej połowie

W 37. minucie wynik otworzył napastnik Dundee Bradley Fink. Rangers nie poradzili sobie z długim podaniem, po czym Fink minął bramkarza i skierował piłkę do bramki.

Już w 42. minucie Badredine Bouanani wyrównał. Piłkarz Rangers zszedł ze skrzydła do środka i podkręcił piłkę do bramki, zdobywając swojego pierwszego gola dla klubu.

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Odpowiedź Dundee

W 60. minucie Nico Raskin wyprowadził Rangers na prowadzenie strzałem zza pola karnego: piłka wpadła do bramki po odbiciu od dolnej części poprzeczki.

Jednak w 69. minucie Callum Jones wykorzystał fakt, że kapitan Rangers Dan Neil zbyt długo zwlekał z piłką, odebrał ją i skierował do bramki. Ten gol ustalił końcowy wynik spotkania na 2:2.

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