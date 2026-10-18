Анна Максименко завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию

Украинка Анна Максименко стала серебряной призеркой этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах сезона 2026/2027. Соревнования проходят в Касабланке, Марокко. 19-летняя спортсменка дошла до финала индивидуального турнира, где встретилась с итальянкой Робертой Марцани. Решающий поединок завершился с минимальным преимуществом соперницы — 15:14. Максименко остановилась в шаге от золотой медали, но завоевала серебро престижного международного турнира.

Этот результат стал важным достижением для украинской фехтовальщицы. Она впервые завоевала индивидуальную медаль на взрослом Кубке мира. Кроме того, награда Максименко стала первой для сборной Украины по фехтованию в новом сезоне. Ранее спортсменка уже поднималась на пьедестал международных соревнований, но в командном первенстве. В частности, в 2024 году она завоевала серебряную медаль вместе с партнёрами по сборной на соревнованиях в Ванкувере.

На пути к финалу украинка победила чемпионку мира

До финального поединка Максименко провела серию успешных боев против опытных соперниц. Уже в 1/16 финала она встретилась с эстонка Юлией Беляевой — чемпионкой мира 2013 года в индивидуальном первенстве. Украинка победила её со счётом 15:12 и прошла в следующий раунд. В 1/8 финала Максименко ждала итальянка Федерика Изола, завоевавшая бронзу в командном турнире по фехтованию на шпагах на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Украинская спортсменка уверенно провела этот поединок и победила со счётом 15:5.

В четвертьфинале Максименко встретилась с представительницей России Анастасией Рустамовой. Украинка выиграла поединок со счётом 15:10 и обеспечила себе место в полуфинале. Там ее соперницей стала Айзанат Муртазаева — чемпионка Европы 2025 года. Максименко вновь продемонстрировала сильный результат и победила со счётом 15:12. Эта победа вывела её в финал, где она боролась за золото с Робертой Марцани.

Несмотря на поражение в последнем поединке, украинка завершила турнир со серебряной медалью. Ее выступление в Касабланке стало одним из главных результатов старта нового сезона для украинского фехтования.