В Сан-Себастьяне, Испания, женская команда «Реал Сосьедад» 18 октября обыграла «Барселону» со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Испании. Поражение стало первым для каталонского клуба в лиге в этом сезоне, сообщает Interia Sport.

Быстрый гол и ответ хозяек

«Барселона» открыла счет уже на первой минуте: отличилась Патрисия Гихарро. Менее чем через 15 минут хозяйки сравняли счет, а в первую компенсированную минуту первого тайма Айнхоа Марин Мартин забила второй мяч «Реал Сосьедада».

До перерыва «Барселона» не смогла отыграться, а после смены сторон владела инициативой. Каталонская команда нанесла восемь ударов, два из которых пришлись в створ ворот, однако забить еще раз не сумела.

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Ситуация в таблице

В конце встречи возникла стычка, после которой тренеры обоих клубов получили желтые карточки. «Реал Сосьедад» удержал преимущество и одержал победу 2:1.

Несмотря на поражение, «Барселона» сохранила первое место в чемпионате, однако ее преимущество над мадридским «Реалом» сократилось на два очка. «Реал Сосьедад» поднялся на восьмую позицию. В следующем туре «Барселона» примет «Гранаду», а команда из Сан-Себастьяна сыграет дома с «Эспаньолом».

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