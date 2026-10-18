W San Sebastián w Hiszpanii kobieca drużyna Real Sociedad 18 października pokonała Barcelonę 2:1 w meczu siódmej kolejki mistrzostw Hiszpanii. Porażka była pierwszą dla katalońskiego klubu w lidze w tym sezonie, informuje Interia Sport.

Szybki gol i odpowiedź gospodyń

Barcelona objęła prowadzenie już w pierwszej minucie, a na listę strzelczyń wpisała się Patricia Guijarro. Mniej niż 15 minut później gospodynie wyrównały, a w pierwszej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy Ainhoa Marín Martín zdobyła drugą bramkę dla Realu Sociedad.

Barcelona nie zdołała odpowiedzieć przed przerwą, a po zmianie stron przejęła inicjatywę. Katalonki oddały osiem strzałów, z czego dwa były celne, jednak nie zdołały zdobyć kolejnej bramki.

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Sytuacja w tabeli

Pod koniec spotkania doszło do scysji, po której trenerzy obu klubów otrzymali żółte kartki. Real Sociedad utrzymał przewagę i odniósł zwycięstwo 2:1.

Mimo porażki Barcelona zachowała pierwsze miejsce w mistrzostwach, ale jej przewaga nad Realem Madryt zmniejszyła się o dwa punkty. Real Sociedad awansował na ósmą pozycję. W następnej kolejce Barcelona podejmie Granadę, a zespół z San Sebastián zagra u siebie z Espanyolem.

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