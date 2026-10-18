По данным Interia Sport, британская теннисистка Сонай Картал выиграла первый сет финала турнира WTA 1000 в Ухане у польки Майи Хвалиньской со счётом 6:2. Картал воспользовалась первой возможностью для брейка. Хвалиньская вскоре ответила обратным брейком, однако следующий гейм проиграла под ноль, после чего британка увеличила преимущество.

Ошибка на сетболе

При счёте 30:40 на своей подаче Хвалиньская столкнулась с третьим сетболом. Картал выполнила удар бэкхендом, а польская теннисистка в ответ отправила мяч на трибуны. Этот розыгрыш завершил первую партию и вызвал эмоциональную реакцию зрителей. WTA опубликовала повтор последнего розыгрыша, в котором Картал реализовала третий сетбол.

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Путь к финалу

Для обеих теннисисток этот финал стал первым в карьере на турнирах категории WTA 1000. На пути к решающему матчу Хвалиньская победила Майяр Шериф, Мари Бузкову, Иву Йович, Марию Саккари и Игу Свёнтек. Картал перед финалом обыграла Ангелину Калинину, Белинду Бенчич, Жасмин Паолини, Элину Свитолину и Елену Остапенко.

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