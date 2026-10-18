Картал виграла перший сет фіналу WTA 1000 у Вухані з Хвалінською — Interia Sport

За даними Interia Sport, британська тенісистка Сонай Картал виграла перший сет фіналу турніру WTA 1000 у Вухані проти польки Маї Хвалінської з рахунком 6:2. Картал скористалася першою нагодою для брейку. Хвалінська невдовзі відповіла зворотним брейком, однак наступний гейм програла під нуль, після чого британка збільшила перевагу.

Помилка на сетболі

За рахунку 30:40 на власній подачі Хвалінська мала проти себе третій сетбол. Картал виконала удар бекхендом, а польська тенісистка у відповідь відправила м'яч на трибуни. Цей розіграш завершив першу партію та викликав емоційну реакцію глядачів. WTA опублікувала повтор останнього розіграшу, в якому Картал реалізувала третій сетбол.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шлях до фіналу

Для обох тенісисток цей фінал став першим у кар'єрі на турнірах категорії WTA 1000. На шляху до вирішального матчу Хвалінська перемогла Майяр Шериф, Марі Бузкову, Іву Йович, Марію Саккарі та Ігу Свьонтек. Картал перед фіналом здолала Ангеліну Калініну, Белінду Бенчич, Жасмін Паоліні, Еліну Світоліну та Єлєну Остапенко.

Читай нас у