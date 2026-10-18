Według Interia Sport brytyjska tenisistka Sonay Kartal wygrała pierwszego seta finału turnieju WTA 1000 w Wuhan przeciwko Polce Mai Chwalińskiej 6:2. Kartal wykorzystała pierwszą okazję do przełamania. Chwalińska wkrótce odpowiedziała przełamaniem powrotnym, jednak kolejnego gema przegrała do zera, po czym Brytyjka powiększyła przewagę.

Błąd przy piłce setowej

Przy stanie 30:40 przy własnym serwisie Chwalińska broniła trzeciej piłki setowej. Kartal zagrała bekhendem, a polska tenisistka w odpowiedzi posłała piłkę na trybuny. Ta wymiana zakończyła pierwszego seta i wywołała emocjonalną reakcję widzów. WTA opublikowała powtórkę ostatniej wymiany, w której Kartal wykorzystała trzecią piłkę setową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Droga do finału

Dla obu tenisistek był to pierwszy w karierze finał turnieju kategorii WTA 1000. W drodze do decydującego meczu Chwalińska pokonała Mayar Sherif, Marie Bouzkovą, Ivę Jovic, Marię Sakkari i Igę Świątek. Kartal przed finałem wygrała z Anheliną Kalininą, Belindą Bencic, Jasmine Paolini, Eliną Switoliną i Jeļeną Ostapenko.

Czytaj nas na