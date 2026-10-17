«Мотор» сыграл вничью со словенским клубом в стартовом матче Европейского кубка

Действующий чемпион Украины по гандболу «Мотор» начал выступление в Европейском кубке с ничьей. Матч против словенского клуба «Словень Градец» завершился со счётом 41:41.

Матч против словенского «Словеня» (Градец) запорожский клуб завершил ничьей со счётом 41:41 (23:18).

Самыми результативными игроками матча стали Тяж Шталекер («Словень») — 12 голов и Даниил Рагозин («Мотор») — 9 голов.

Ответный матч против «Словеня» украинская команда проведет в следующую субботу, 24 октября, в 20:00 по киевскому времени.

Источник: «Суспильне»

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