В Болонье, Италия, «Интер» обыграл местную команду со счётом 3:1 в матче седьмого тура Серии A. Полузащитник миланцев Пётр Зелиньский вышел в стартовом составе и на 69-й минуте отдал голевую передачу Карлосу Аугусто. Голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупский также начал игру с первых минут. До этого он провёл на скамейке запасных матч против «Лечче», в котором «Болонья» одержала первую победу в сезоне.

Тактика против Зелиньского

Как сообщает Interia Sport, журналисты La Gazzetta dello Sport обратили внимание на тактическое решение тренера «Болоньи» Раффаэле Палладино. По их оценке, Николо Камбьяги постоянно опекал Зелиньского, чтобы ограничить возможности польского хавбека в организации атак.

La Gazzetta dello Sport отметила, что хозяева фактически пожертвовали атакующими действиями Камбьяги ради нейтрализации Зелиньского. В то же время это не помешало полузащитнику «Интера» отдать результативную передачу во втором тайме.

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Оценки польских футболистов

Итальянская редакция Eurosport поставила Зелиньскому 6 баллов из 10. Там отметили, что после не слишком удачного первого тайма он прибавил в игре и выполнил точную передачу на Карлоса Аугусто.

Такую же оценку получил Скорупский. Эксперты отметили, что в отдельных эпизодах вратарь действовал с некоторой неуверенностью, но в конце первого тайма продемонстрировал хороший рефлекс. Во втором тайме он своевременно вышел навстречу Эспозито и не позволил «Интеру» увеличить счёт.

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