在意大利博洛尼亚，国际米兰在意甲第七轮比赛中以3比1击败当地球队。米兰球队的中场球员彼得·泽林斯基首发出场，并在第69分钟助攻卡洛斯·奥古斯托破门。博洛尼亚门将卢卡什·斯科鲁普斯基同样首发出战。在此之前，他在对阵莱切的比赛中坐在替补席上，那场比赛博洛尼亚取得了赛季首胜。

针对泽林斯基的战术

据Interia Sport报道，La Gazzetta dello Sport的记者注意到了博洛尼亚主教练拉法埃莱·帕拉迪诺作出的战术决定。根据他们的评价，尼科洛·坎比亚吉始终盯防泽林斯基，以限制这名波兰中场组织进攻的能力。

La Gazzetta dello Sport指出，主队实际上牺牲了坎比亚吉的进攻发挥，以中和泽林斯基的作用。不过，这并未阻止国米中场在下半场送出助攻。

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波兰球员评分

Eurosport意大利编辑部给泽林斯基打出了10分制中的6分。该媒体指出，在表现不太成功的上半场之后，他提升了状态，并向卡洛斯·奥古斯托送出精准传球。

斯科鲁普斯基获得了相同评分。专家指出，这名门将在个别回合中表现出一定的不确定性，但在上半场末段展现了出色的反应能力。下半场，他及时出击面对埃斯波西托，阻止国米扩大比分。

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