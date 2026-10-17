Інтер переміг Болонью 3:1, Зелінський віддав асист — Interia Sport

У Болоньї, Італія, «Інтер» переміг місцеву команду з рахунком 3:1 у матчі сьомого туру Серії A. Півзахисник міланців Пйотр Зелінський вийшов у стартовому складі та на 69-й хвилині віддав гольову передачу Карлосу Аугусто. Голкіпер «Болоньї» Лукаш Скорупський також розпочав гру з перших хвилин. До цього він провів на лаві запасних матч проти «Лечче», в якому «Болонья» здобула першу перемогу в сезоні.

Тактика проти Зелінського

Як повідомляє Interia Sport, журналісти La Gazzetta dello Sport звернули увагу на тактичне рішення тренера «Болоньї» Раффаеле Палладіно. За їхньою оцінкою, Ніколо Камб’ягі постійно опікав Зелінського, щоб обмежити можливості польського хавбека в організації атак.

La Gazzetta dello Sport зазначила, що господарі фактично пожертвували атакувальними діями Камб’ягі заради нейтралізації Зелінського. Водночас це не завадило півзахисникові «Інтера» віддати результативну передачу в другому таймі.

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Оцінки польських футболістів

Італійська редакція Eurosport поставила Зелінському 6 балів із 10. Там зазначили, що після не надто вдалого першого тайму він додав у грі та виконав точну передачу на Карлоса Аугусто.

Таку саму оцінку отримав Скорупський. Експерти відзначили, що воротар діяв із певною невпевненістю в окремих епізодах, але наприкінці першого тайму продемонстрував хороший рефлекс. У другому таймі він своєчасно вийшов назустріч Еспозіто та не дав «Інтеру» збільшити рахунок.

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