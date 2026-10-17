W Bolonii we Włoszech Inter pokonał miejscową drużynę 3:1 w meczu siódmej kolejki Serie A. Pomocnik mediolańczyków Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie i w 69. minucie zaliczył asystę przy golu Carlosa Augusto. Bramkarz Bolonii Łukasz Skorupski również rozpoczął spotkanie od pierwszych minut. Wcześniej przesiedział na ławce rezerwowych mecz z Lecce, w którym Bologna odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Taktyka przeciwko Zielińskiemu

Jak informuje Interia Sport, dziennikarze La Gazzetta dello Sport zwrócili uwagę na decyzję taktyczną trenera Bolonii Raffaele Palladino. W ich ocenie Nicolò Cambiaghi stale krył Zielińskiego, aby ograniczyć możliwości polskiego pomocnika w organizowaniu ataków.

La Gazzetta dello Sport zauważyła, że gospodarze faktycznie poświęcili działania ofensywne Cambiaghiego, aby zneutralizować Zielińskiego. Nie przeszkodziło to jednak pomocnikowi Interu w zaliczeniu asysty w drugiej połowie.

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Oceny polskich piłkarzy

Włoska redakcja Eurosportu oceniła Zielińskiego na 6 w skali 10. Zaznaczono tam, że po niezbyt udanej pierwszej połowie poprawił swoją grę i zagrał dokładnie do Carlosa Augusto.

Taką samą ocenę otrzymał Skorupski. Eksperci zwrócili uwagę, że bramkarz w niektórych sytuacjach zachowywał się z pewną niepewnością, ale pod koniec pierwszej połowy wykazał się dobrym refleksem. W drugiej połowie w porę wyszedł do Esposito i nie pozwolił Interowi podwyższyć wyniku.

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