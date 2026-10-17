«Портленд Трэйл Блэйзерс» отчислили Джереми Сохана — Interia Sport

Американский клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» прекратил сотрудничество с 23-летним баскетболистом Джереми Соханом накануне старта нового сезона НБА. Команда кратко сообщила об этом в своих социальных сетях.

Сообщение клуба

Как сообщает Interia Sport, клуб опубликовал сообщение о том, что «Трэйл Блэйзерс» отчислили Сохана. Объявление появилось поздно вечером в субботу.

Через четыре дня баскетболист должен был готовиться к первому матчу «Портленда» в новом розыгрыше НБА. После сообщения клуба Сохан остался без команды.

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Контракт без гарантий

Сохан присоединился к «Портленд Трэйл Блэйзерс» в начале августа после ухода из «Нью-Йорк Никс». В составе этого клуба он стал первым поляком в истории, завоевавшим чемпионский перстень НБА.

Соглашение с «Портлендом» не гарантировало баскетболисту постоянного места в команде. По данным издания, он должен был завоевать его во время предсезонной подготовки, однако этого не произошло.

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