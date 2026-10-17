Portland Trail Blazers zwolnili Jeremy’ego Sochana — Interia Sport
Amerykański klub Portland Trail Blazers zakończył współpracę z 23-letnim koszykarzem Jeremym Sochanem przed startem nowego sezonu NBA. Zespół krótko poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych.
Komunikat klubu
Jak informuje Interia Sport, klub opublikował komunikat, że Trail Blazers zwolnili Sochana. Ogłoszenie pojawiło się późnym wieczorem w sobotę.
Za cztery dni koszykarz miał przygotowywać się do pierwszego meczu Portland w nowych rozgrywkach NBA. Po komunikacie klubu Sochan pozostał bez zespołu.
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Kontrakt bez gwarancji
Sochan dołączył do Portland Trail Blazers na początku sierpnia po odejściu z New York Knicks. W barwach tego klubu został pierwszym Polakiem w historii, który zdobył mistrzowski pierścień NBA.
Umowa z Portland nie gwarantowała koszykarzowi stałego miejsca w zespole. Według publikacji miał je wywalczyć podczas przygotowań przedsezonowych, jednak tak się nie stało.