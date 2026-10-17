在西班牙塞维利亚，巴塞罗那在联赛第九轮以5比2击败皇家贝蒂斯，追平了皇家马德里在赛季开局胜场数方面的纪录。这家加泰罗尼亚俱乐部赢下了联赛前九场比赛，Interia Sport报道。

进球与被取消的进球

客队在第10分钟首开纪录：拉明·亚马尔接朱尔·孔德的传球破门。贝蒂斯在第27分钟扳平比分，巴勃罗·福尔纳尔斯传中后，戈麦斯头球得分。

第41分钟，巴塞罗那凭借罗德里在角球后的进球再次取得领先。不久后，乔瓦尼·洛切尔索凌空射门得分，但裁判在观看VAR后因进攻前一阶段手球而取消了该进球。

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红牌与下半场的三粒进球

下半场开始时，热苏斯打进巴塞罗那的第三球，但几乎马上，埃兹·阿卜德缩小了贝蒂斯的差距。此后，亚马尔和贝尔纳尔在场上发生冲突：后者因非体育行为被出示红牌，亚马尔则得到黄牌。

第62分钟，埃里克·加西亚利用门将巴列斯的失误，将客队的领先优势恢复到两球。第80分钟，达尼·奥尔莫在约18米处破门，将最终比分定格。下周日，巴塞罗那将在国家德比中对阵皇家马德里。

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