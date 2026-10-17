В Севилье, Испания, «Барселона» победила «Реал Бетис» со счётом 5:2 в девятом туре чемпионата и повторила рекорд мадридского «Реала» по количеству побед на старте сезона. Каталонский клуб выиграл все девять первых матчей лиги, сообщает Interia Sport.

Голы и отменённое взятие ворот

Гости открыли счёт на 10-й минуте: после передачи Жюля Кунде отличился Ламин Ямаль. «Бетис» сравнял счёт на 27-й минуте, когда после навеса Пабло Форнальса головой забил Гомес.

На 41-й минуте «Барселона» вновь вышла вперёд благодаря голу Родри после подачи с углового. Вскоре Джовани Ло Чельсо забил ударом с лёта, однако арбитр после просмотра VAR отменил гол из-за игры рукой на предыдущей стадии атаки.

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Удаление и три гола после перерыва

В начале второго тайма Жезус забил третий мяч «Барселоны», но почти сразу Эз Абде сократил отставание «Бетиса». После этого на поле возникла стычка между Ямалем и Берналем: последний получил красную карточку за неспортивное поведение, а Ямаль — жёлтую.

На 62-й минуте Эрик Гарсия воспользовался ошибкой вратаря Вальеса и восстановил преимущество гостей в два мяча. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Дани Ольмо, забивший примерно с 18 метров. В следующее воскресенье «Барселона» сыграет в Эль-Класико с мадридским «Реалом».

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