Валлийский регбийный клуб Ospreys победил грузинский Black Lion со счетом 39:14 на стадионе «Авчала» в Тбилиси в стартовом матче сезона Challenge Cup 2026–27. Команда Марка Джонса занесла семь попыток и заработала бонусное очко, сообщает BBC Sport.

Преимущество до перерыва

Ospreys захватил инициативу благодаря двум попыткам без реализаций в первые 12 минут. Гвилим Эванс завершил комбинацию после коридора, а Морган Морс силовым прорывом занес мяч после схватки в пяти метрах от зачетной зоны.

Black Lion сократил отставание на 20-й минуте: полузащитник схватки Георги Спандерашвили прорвался через несколько захватов. Однако Хью Саттон ответил попыткой с близкой дистанции, а Люк Морган занес мяч после передачи Лала Кая Фокети. На перерыв Ospreys ушел при счете 22:7.

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Три попытки во втором тайме

Вскоре после возобновления игры Морган оформил вторую попытку. Затем Рубен Морган-Уильямс передачей помог хукеру Льюису Ллойду занести мяч на другом фланге, а проп Киан Хайр отличился после прорыва Оуэна Уоткина и попытки Ллойда, которого остановили вплотную к зачетной зоне.

Попытку Харри Уайлда отменили после просмотра TMO из-за офсайда. Последнюю попытку в матче занес игрок Black Lion Отар Гиоргадзе после коридора с продвижением. Цирекидзе дважды реализовал попытки грузинской команды, а Лоусон Крейтон выполнил две реализации для Ospreys.

В декабре Ospreys примет Harlequins, а в январе сыграет во Франции против Toulon и дома с Vannes.

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