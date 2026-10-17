Walijski klub rugby Ospreys pokonał gruziński Black Lion 39:14 na stadionie Avchala w Tbilisi w inauguracyjnym meczu sezonu Challenge Cup 2026–27. Zespół Marka Jonesa zdobył siedem przyłożeń i punkt bonusowy, informuje BBC Sport.

Przewaga przed przerwą

Ospreys przejął inicjatywę dzięki dwóm niepodwyższonym przyłożeniom w pierwszych 12 minutach. Gwilym Evans zakończył akcję po aucie, a Morgan Morse siłowym wejściem zdobył przyłożenie po młynie pięć metrów od pola punktowego.

Black Lion zmniejszył stratę w 20. minucie, gdy łącznik młyna Giorgi Spanderashvili przedarł się przez kilka szarż. Jednak Hugh Sutton odpowiedział przyłożeniem z bliskiej odległości, a Luke Morgan zdobył punkty po podaniu Lala Kai Foketiego. Ospreys schodził na przerwę przy wyniku 22:7.

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Trzy przyłożenia w drugiej połowie

Krótko po wznowieniu gry Morgan zdobył swoje drugie przyłożenie. Następnie Ruben Morgan-Williams podaniem pomógł młynarzowi Lewisowi Lloydowi zdobyć przyłożenie po drugiej stronie boiska, a filar Kian Hire zapunktował po przełamaniu Owena Watkina i próbie Lloyda, który został zatrzymany tuż przed polem punktowym.

Przyłożenie Harry'ego Wilde'a anulowano po analizie TMO z powodu spalonego. Ostatnie przyłożenie w meczu zdobył zawodnik Black Lion Otar Giorgadze po aucie z małem. Tsirekidze dwukrotnie podwyższył przyłożenia gruzińskiej drużyny, a Lawson Creighton wykonał dwa podwyższenia dla Ospreys.

W grudniu Ospreys podejmie Harlequins, a w styczniu zagra we Francji z Toulon oraz u siebie z Vannes.

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