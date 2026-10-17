威尔士橄榄球俱乐部Ospreys在第比利斯阿夫恰拉体育场举行的2026–27赛季挑战杯揭幕战中，以39比14击败格鲁吉亚的Black Lion。马克·琼斯率领的球队达阵7次并获得1个奖励积分，据BBC Sport报道。

半场前占据优势

Ospreys凭借开场12分钟内两次未加踢成功的达阵掌握主动。格威利姆·埃文斯在界外球后完成进攻，摩根·莫尔斯则在距得分区5米处的争球后强行突破达阵。

Black Lion在第20分钟缩小分差：司克兰半场乔治·斯潘德拉什维利突破了多次擒抱。不过，休·萨顿近距离达阵回应，卢克·摩根则接拉拉凯·福凯蒂传球后达阵。Ospreys以22比7领先进入中场休息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

下半场三次达阵

比赛恢复后不久，摩根完成个人第二次达阵。随后，鲁本·摩根-威廉姆斯通过传球帮助钩球员刘易斯·劳埃德在另一侧达阵；支柱基安·海尔则在欧文·沃特金的突破以及劳埃德在得分区前被阻止的达阵尝试后得分。

哈里·王尔德的达阵经TMO回放审查后因越位被取消。比赛最后一次达阵由Black Lion球员奥塔尔·焦尔加泽在推进式界外球后完成。齐雷基泽两次加踢命中格鲁吉亚球队的达阵，劳森·克雷顿则为Ospreys完成两次加踢。

12月，Ospreys将主场迎战Harlequins；1月，他们将在法国对阵Toulon，并在主场迎战Vannes。

关注我们在