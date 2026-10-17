W Sewilli w Hiszpanii Barcelona pokonała Real Betis 5:2 w dziewiątej kolejce mistrzostw i wyrównała rekord Realu Madryt pod względem liczby zwycięstw na początku sezonu. Kataloński klub wygrał wszystkie pierwsze dziewięć meczów ligowych, informuje Interia Sport.

Gole i anulowane trafienie

Goście otworzyli wynik w 10. minucie: po podaniu Julesa Kounde do siatki trafił Lamine Yamal. Betis wyrównał w 27. minucie, gdy po dośrodkowaniu Pablo Fornalsa głową zdobył bramkę Gomez.

W 41. minucie Barcelona ponownie objęła prowadzenie dzięki golowi Rodriego po rzucie rożnym. Wkrótce potem Giovani Lo Celso zdobył bramkę strzałem z woleja, jednak sędzia po analizie VAR anulował gola z powodu zagrania ręką we wcześniejszej fazie ataku.

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Czerwona kartka i trzy gole po przerwie

Na początku drugiej połowy Jesus strzelił trzecią bramkę dla Barcelony, ale niemal natychmiast Ez Abde zmniejszył stratę Betisu. Następnie na boisku doszło do starcia między Yamalem a Bernalem: ten drugi otrzymał czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, a Yamal — żółtą.

W 62. minucie Eric Garcia wykorzystał błąd bramkarza Vallesa i przywrócił gościom dwubramkowe prowadzenie. Ostateczny wynik w 80. minucie ustalił Dani Olmo, który zdobył bramkę z około 18 metrów. W następną niedzielę Barcelona zagra w El Clasico z Realem Madryt.

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