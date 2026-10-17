Pogoń Szczecin pokonała GKS Katowice 1:0 w meczu 11. kolejki polskiej Ekstraklasy. Jedynego gola w Katowicach w 51. minucie zdobył Jordi Sánchez, informuje Interia Sport.

Anulowany gol Pogoni

W pierwszej połowie zespoły nie zdobyły bramek. Na początku drugiej części spotkania piłka znalazła się w bramce GKS po strzale Paula Mukairu, który dobijał po interwencji Gabriela Kobylaka. Główny arbiter Szymon Marciniak odgwizdał spalonego, a po analizie VAR decyzja została utrzymana.

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Gol Sáncheza dał zwycięstwo

Niedługo potem Pogoń objęła jednak prowadzenie. Attila Szalai zagrał długą piłkę do Sáncheza, który znalazł się sam na sam z bramkarzem GKS i wykorzystał okazję. Gospodarze próbowali wyrównać: między innymi Marcel Wędrychowski w 61. minucie uderzył z dystansu, ale Valentin Cojocaru poradził sobie ze strzałem.

W doliczonym czasie gry Ilja Szkurin miał okazję wyrównać po podaniu Adama Zrelaka, jednak uderzył obok słupka. Według statystyk meczu GKS miał piłkę przez 66% czasu i oddał 16 strzałów wobec 12 rywala, ale Pogoń odniosła wyjazdowe zwycięstwo.

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