«Погонь» Щецин победила ГКС Катовице со счетом 1:0 в матче 11-го тура польской Экстраклясы. Единственный гол в Катовице на 51-й минуте забил Джорди Санчес, сообщает Interia Sport.

Отмененный гол «Погони»

В первом тайме команды не забили. В начале второй половины встречи мяч оказался в воротах ГКС после удара Поля Мукаиру, который сыграл на добивании после сейва Габриэля Кобыляка. Главный арбитр Шимон Марциняк зафиксировал офсайд, а после проверки VAR решение осталось в силе.

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Гол Санчеса принес победу

Вскоре «Погонь» все же вышла вперед. Аттила Салаи выполнил длинную передачу на Санчеса, который вышел один на один с вратарем ГКС и реализовал момент. Хозяева пытались отыграться: в частности, Марцель Вендрыховский на 61-й минуте пробил издалека, но Валентин Кожокару справился с ударом.

В компенсированное время Илья Шкурин имел шанс сравнять счет после передачи Адама Зрелака, однако пробил мимо штанги. По статистике матча ГКС владел мячом 66% времени и нанес 16 ударов против 12 у соперника, но «Погонь» одержала выездную победу.

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