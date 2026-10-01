В Бернли, Англия, «Вулверхэмптон» обыграл «Бернли» со счётом 2:1 в матче Чемпионшипа 16 октября. Поражение продлило безвыигрышную домашнюю серию «Бернли» в лиге до 21 игры: команда потерпела 11 поражений и 10 раз сыграла вничью, сообщает Sky Sports.

Голы и ход матча

На 20-й минуте вперёд вышел «Бернли»: Джейми Варди забил свой первый гол в английском футболе после возвращения в прошлом месяце. Для 39-летнего нападающего это был первый мяч с 18 мая 2025 года, когда он забил свой 200-й и последний гол за «Лестер».

Перед перерывом «Вулверхэмптон» сравнял счёт. Кайл Уокер потерял мяч возле собственной штрафной площади, после чего Шон Нив отдал передачу Феру Лопесу, который пробил в ворота от внутренней стороны левой штанги.

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Решающий эпизод и серия «Бернли»

На 72-й минуте гости забили решающий мяч. Неудачное касание Игора позволило Таванде Чиреве нанести удар: вратарь Грегуар Кудер коснулся мяча, однако тот перелетел через него и оказался под перекладиной.

В последний раз «Бернли» побеждал дома в чемпионате 18 октября 2025 года, когда обыграл «Лидс» 2:0 в Премьер-лиге. Серия команды без домашних побед является самой длинной среди клубов четырёх высших дивизионов Англии. Для «Вулверхэмптона» эта победа стала первой за три матча и подняла команду на шестое место. «Бернли» потерпел пятое поражение в сезоне.

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