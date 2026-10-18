Французский «По» одержал победу над английским «Лестер Тайгерс» со счётом 41:17 в матче первого тура группы 1 Кубка чемпионов по регби. Хозяева занесли пять попыток и получили бонусное очко, сообщает BBC Sport.

«По» отыгрался после старта «Лестера»

«Лестер» уступал после раннего штрафного, но затем завладел инициативой благодаря тактическим ударам. Успешный удар Билли Сёрла по правилу 50:22 дал английской команде выгодную позицию, которой воспользовался капитан Олли Чессам. Для него это был первый матч сезона после восстановления от травмы стопы.

«По» ответил тремя попытками на протяжении 20 минут до и после перерыва. До этого арбитр не засчитал попытку Саши Зегера из-за игры рукой вперёд. В конце первого тайма попытки занесли игрок сборной Португалии Родригу Марта и проп Джон Забала. На перерыв команды ушли при счёте 17:10 в пользу хозяев.

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Две попытки Марты и рывок в конце игры

После возобновления игры Марта занёс свою вторую попытку, пробежав около 30 метров. Он возглавлял список лучших авторов попыток в текущем сезоне французского Топ-14: шесть попыток в пяти матчах.

Арчи ван дер Флиер занёс попытку в угловой зоне и сократил отставание «Лестера» до семи очков. Однако после этого «По» набрал 17 очков без ответа: Аксель Десперес забил штрафной, Тео Аттиссогбе вывел на попытку вингера Аарона Грандидье Нкананга, а Фабьен Броа-Буарьё перехватил передачу соперника и установил окончательный счёт.

В следующих матчах группового этапа Кубка чемпионов «Лестер Тайгерс» сыграет с «Клермон Овернь», «Глазго Уорриорз» и «Ленстером».

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