Francuskie Pau pokonało angielskie Leicester Tigers 41:17 w meczu pierwszej kolejki grupy 1 Pucharu Mistrzów w rugby. Gospodarze zdobyli pięć przyłożeń i otrzymali punkt bonusowy, podaje BBC Sport.

Pau odrobiło straty po dobrym początku Leicester

Leicester przegrywało po wczesnym rzucie karnym, ale następnie przejęło inicjatywę dzięki taktycznym kopnięciom. Udane kopnięcie Billy'ego Searle'a zgodnie z zasadą 50:22 dało angielskiej drużynie korzystną pozycję, którą wykorzystał kapitan Ollie Chessum. Był to jego pierwszy mecz w sezonie po powrocie do zdrowia po urazie stopy.

Pau odpowiedziało trzema przyłożeniami w ciągu 20 minut przed i po przerwie. Wcześniej arbiter nie uznał przyłożenia Sachy Zeguera z powodu zagrania ręką do przodu. Pod koniec pierwszej połowy przyłożenia zdobyli reprezentant Portugalii Rodrigo Marta oraz wspieracz Jon Zabala. Drużyny schodziły na przerwę przy wyniku 17:10 dla gospodarzy.

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Dwa przyłożenia Marty i zryw pod koniec meczu

Po wznowieniu gry Marta zdobył swoje drugie przyłożenie, przebiegając około 30 metrów. Prowadził on w klasyfikacji najlepszych zdobywców przyłożeń w obecnym sezonie francuskiej Top 14: sześć przyłożeń w pięciu meczach.

Archie van der Flier zdobył przyłożenie w narożniku boiska i zmniejszył stratę Leicester do siedmiu punktów. Jednak później Pau zdobyło 17 punktów bez odpowiedzi: Axel Desperes wykorzystał rzut karny, Theo Attissogbe wyprowadził na przyłożenie skrzydłowego Aarona Grandidiera Nkananga, a Fabien Brau-Boirie przechwycił podanie rywali i ustalił końcowy wynik.

W kolejnych meczach fazy grupowej Pucharu Mistrzów Leicester Tigers zagra z Clermont Auvergne, Glasgow Warriors i Leinsterem.

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