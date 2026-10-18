法国波城队在橄榄球冠军杯第1组首轮比赛中以41:17击败英格兰莱斯特老虎队。主队达阵五次并获得奖励积分，据BBC Sport报道。

波城在莱斯特开局后实现反超

莱斯特在早早被判罚球得分后处于落后，但随后凭借战术性踢球掌握了主动权。比利·瑟尔按照50:22规则完成的一次成功踢球，为英格兰球队赢得有利位置，队长奥利·切瑟姆将其转化为达阵。这是他在脚部受伤康复后本赛季的首场比赛。

波城在中场休息前后20分钟内以三次达阵作出回应。此前，裁判因萨沙·泽盖尔向前手传球而取消了他的达阵。上半场末段，葡萄牙国脚罗德里戈·马尔塔和前排球员乔恩·萨瓦拉分别达阵。两队进入中场休息时，主队以17:10领先。

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马尔塔两次达阵及比赛末段的冲刺

比赛恢复后，马尔塔在约30米的跑动后完成个人第二次达阵。他在本赛季法国Top 14联赛的达阵榜上领跑，五场比赛完成六次达阵。

阿奇·范德弗利尔在角区完成达阵，将莱斯特的分差缩小至7分。不过，波城随后连得17分：阿克塞尔·德斯佩雷斯踢进罚球，泰奥·阿蒂索格贝助攻边锋阿龙·格兰迪迪耶·恩卡南完成达阵，法比安·布罗阿-布瓦里耶则拦截对手传球，锁定最终比分。

在接下来的冠军杯小组赛中，莱斯特老虎队将对阵克莱蒙奥弗涅、格拉斯哥勇士和伦斯特。

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