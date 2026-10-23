在伊斯坦布尔，贝西克塔斯在一场欧联杯比赛中与水晶宫2比2战平。主队在上半场末段首开纪录，但下半场开始后，客队在四分钟内连入两球。贝西克塔斯在第73分钟扳平比分，并在于米特·阿克达被罚下后以10人结束比赛。

VAR取消了马特塔的首个进球

第5分钟，水晶宫前锋让-菲利普·马特塔将球送入球门，但经VAR回放后，进球因越位被取消。此后水晶宫还有几次机会，但主队率先得分：威尔弗雷德·恩迪迪在上半场末段破门。这是贝西克塔斯本场比赛第一次射正，天空体育报道。

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水晶宫取得领先，但未能守住优势

第51分钟，耶雷米·皮诺接阿南·哈拉伊利的横传破门。裁判起初判定越位，但VAR确认进球有效。仅4分钟后，马特塔断下了一次不准确的回传球，进入禁区后以一记强力射门打入水晶宫的第二球。这是这名前锋自上赛季欧协联决赛以来的首个进球。

贝西克塔斯在第73分钟作出回应：替补出场的朱尼奥尔·奥莱坦低射将球送入球门角落。不久后，于米特·阿克达因对约尔根·斯特兰德·拉森双脚铲球而被出示红牌。比赛末段，斯特兰德·拉森因伤离场，主队则守住了平局。水晶宫凭借这一结果终结了两连败。

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