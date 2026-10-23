В Стамбуле «Бешикташ» сыграл вничью 2:2 с «Кристал Пэлас» в матче Лиги Европы. Хозяева открыли счет в конце первого тайма, но после перерыва гости забили дважды за четыре минуты. «Бешикташ» сравнял счет на 73-й минуте и заканчивал матч вдесятером после удаления Умита Акдага.

VAR отменил первый гол Матета

На пятой минуте нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филип Матета отправил мяч в ворота, однако после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда. В дальнейшем у «Кристал Пэлас» было еще несколько моментов, но первыми забили хозяева: Вилфред Ндиди поразил ворота в конце первого тайма. Это был первый удар «Бешикташа» в створ ворот в матче, сообщает Sky Sports.

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«Пэлас» вышел вперед, но не удержал преимущество

На 51-й минуте Йереми Пино замкнул прострел Анана Халаили. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, однако VAR подтвердил взятие ворот. Уже на 55-й минуте Матета перехватил неточную передачу назад, вошел в штрафную площадь и мощным ударом забил второй мяч «Кристал Пэлас». Для форварда это был первый гол с финала Лиги конференций прошлого сезона.

«Бешикташ» ответил на 73-й минуте: вышедший на замену Джуниор Олайтан низом пробил в угол ворот. Вскоре Умит Акдаг получил красную карточку за подкат двумя ногами против Йоргена Странд-Ларсена. В конце встречи Странд-Ларсен покинул поле из-за травмы, а хозяева удержали ничью. «Кристал Пэлас» этим результатом прервал серию из двух поражений.

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