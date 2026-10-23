В Софии, Болгария, израильский «Хапоэль» Тель-Авив победил итальянский «Виртус» Болонья со счетом 90:81 в матче Евролиги, отыграв 12 очков отставания после первой половины. Благодаря этой победе команда имеет баланс 5-2 в турнире, сообщает Jerusalem Post.

Камбэк во второй половине

После двух четвертей «Виртус» вел 48:36. Маркус Карр, Деррик Олстон и Томмазо Балдассо помогли итальянской команде получить преимущество, однако после перерыва «Хапоэль» перехватил инициативу. В третьей четверти Тай Одиасе, Элайджа Брайант и Василие Мичич организовали рывок 17:5 и сравняли счет — 53:53.

Перед заключительными 10 минутами израильская команда уже вела 66:62. Самым результативным в составе победителей стал Зак Ледей — 22 очка и 10 подборов. Мичич набрал 16 очков, Одиасе — 13, Брайант — 12. У «Виртуса» по 12 очков записали в актив Олстон и Алиу Диарра.

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Главный тренер «Хапоэля» Тель-Авив Димитрис Итудис заявил, что его команда в первой половине не смогла должным образом конкурировать, тогда как после перерыва продемонстрировала другой уровень игры. Наставник «Виртуса» Алекс Мумбру также отметил, что соперник наказал его команду в третьей четверти.

Другие матчи израильских клубов

В Еврокубке «Хапоэль» Иерусалим в Белграде разгромил «Рига Зелли» — 100:64 — и одержал четвертую победу подряд. Кенни Лофтон набрал 18 очков, Душан Милетич — 17, Дэвид Родди — 11.

В Лиге чемпионов ФИБА «Бней Герцлия» уступил «Порту» со счетом 74:86 и имеет два поражения в двух матчах группы H. Самым результативным в составе «Бней Герцлии» стал Ди Джей Брютон, набравший 24 очка.

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