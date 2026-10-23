在保加利亚索非亚，以色列特拉维夫夏普尔在一场欧篮联比赛中以90比81击败意大利博洛尼亚维图斯，在上半场结束时落后12分的情况下完成逆转。据《耶路撒冷邮报》报道，凭借这场胜利，该队在赛事中的战绩为5胜2负。

下半场逆转

两节过后，维图斯以48比36领先。马库斯·卡尔、德里克·奥尔斯顿和托马索·巴尔达索帮助意大利球队取得优势，但中场休息后，夏普尔夺回了主动权。第三节，泰·奥迪亚塞、以利亚·布莱恩特和瓦西里耶·米西奇打出17比5的攻势，将比分追成53比53。

进入最后10分钟前，以色列球队已以66比62领先。扎克·勒戴是胜方得分最高的球员，得到22分和10个篮板。米西奇得到16分，奥迪亚塞得到13分，布莱恩特得到12分。维图斯方面，奥尔斯顿和阿利乌·迪亚拉各得12分。

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特拉维夫夏普尔主教练迪米特里斯·伊图迪斯表示，他的球队在上半场未能进行恰当竞争，而在休息后展现了不同水平的比赛。维图斯主教练亚历克斯·蒙布鲁也指出，对手在第三节惩罚了他的球队。

以色列俱乐部的其他比赛

在欧洲杯中，耶路撒冷夏普尔在贝尔格莱德以100比64大胜里加泽利，取得四连胜。肯尼·洛夫顿得到18分，杜尚·米莱蒂奇得到17分，大卫·罗迪得到11分。

在国际篮联冠军联赛中，贝内赫茨利亚以74比86不敌波尔图，并在H组两场比赛中遭遇两场失利。贝内赫茨利亚得分最高的球员是得到24分的D.J.布鲁顿。

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