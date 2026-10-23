W Sofii w Bułgarii izraelski Hapoel Tel Awiw pokonał włoski Virtus Bolonia 90:81 w meczu Euroligi, odrabiając 12 punktów straty po pierwszej połowie. Dzięki temu zwycięstwu zespół ma bilans 5-2 w turnieju, informuje Jerusalem Post.

Powrót do gry w drugiej połowie

Po dwóch kwartach Virtus prowadził 48:36. Marcus Carr, Derrick Alston i Tommaso Baldasso pomogli włoskiej drużynie uzyskać przewagę, jednak po przerwie Hapoel przejął inicjatywę. W trzeciej kwarcie Tai Odiase, Elijah Bryant i Vasilije Micic zorganizowali serię 17:5 i doprowadzili do remisu 53:53.

Przed ostatnimi 10 minutami izraelski zespół prowadził już 66:62. Najskuteczniejszym zawodnikiem zwycięzców był Zach LeDay — zdobył 22 punkty i 10 zbiórek. Micic zdobył 16 punktów, Odiase — 13, a Bryant — 12. W Virtusie po 12 punktów zapisali na koncie Alston i Aliou Diarra.

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Główny trener Hapoelu Tel Awiw Dimitris Itoudis oświadczył, że jego zespół nie był w stanie odpowiednio rywalizować w pierwszej połowie, podczas gdy po przerwie zaprezentował inny poziom gry. Trener Virtusu Alex Mumbru również zauważył, że rywal ukarał jego zespół w trzeciej kwarcie.

Inne mecze izraelskich klubów

W EuroCupie Hapoel Jerozolima rozgromił w Belgradzie Rigę Zelli 100:64 i odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu. Kenny Lofton zdobył 18 punktów, Dusan Miletic — 17, a David Roddy — 11.

W Lidze Mistrzów FIBA Bnei Herclijja przegrał z Porto 74:86 i ma dwie porażki w dwóch meczach grupy H. Najskuteczniejszym zawodnikiem Bnei Herclijji był D.J. Bruton, który zdobył 24 punkty.

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