Bournemouth rozgromił Milan 3:0 w Lidze Europy — Sky Sports News

„Bournemouth” pokonał „Milan” 3:0 na stadionie Vitality w Anglii w meczu Ligi Europy 22 października 2026 roku. Gospodarze zdobyli dwie pierwsze bramki z rzutów karnych, a Amin Adli ustalił wynik bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego. Jak informuje Sky Sports, jest to kontynuacja udanego początku pierwszej europejskiej kampanii Bournemouth.

Dwa rzuty karne przed przerwą

W piątej minucie sędziowie po analizie VAR odgwizdali zagranie ręką obrońcy Milanu Koniego De Wintera po strzale głową Evanilsona. Justin Kluivert wykorzystał rzut karny w ósmej minucie, posyłając piłkę w róg przeciwny do tego, w który rzucił się Mike Maignan.

W 28. minucie Milan grał w osłabieniu. Bramkarz i kapitan zespołu Maignan otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę po tym, jak podczas wykonywania rzutu rożnego popchnął w twarz pomocnika Bournemouth Tylera Adamsa. Po analizie VAR gospodarzom przyznano także drugi rzut karny. W 32. minucie Marcus Tavernier wykorzystał go, pokonując rezerwowego bramkarza Lorenzo Torrianiego.

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Gol Adliego z rzutu wolnego

W drugiej połowie Bournemouth nadal stwarzał sytuacje. W 57. minucie Kluivert po rozegraniu krótkiego rzutu rożnego strzelił obok dalszego słupka. W 67. minucie Ryan po dośrodkowaniu Bena Gannona-Doaka uderzył głową ponad bramką.

Adli, który pojawił się na boisku z ławki rezerwowych, ustalił wynik na 3:0 w 84. minucie. Wykonał rzut wolny, kierując piłkę przez mur Milanu do bramki. W 87. minucie Torriani końcami palców odbił strzał Ryana, nie pozwalając gospodarzom zdobyć czwartej bramki. Po trzech meczach Bournemouth ma trzy zwycięstwa i zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Europy.

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