«Борнмут» разгромил «Милан» 3:0 в Лиге Европы — Sky Sports News

«Борнмут» на стадионе Vitality в Англии победил «Милан» со счетом 3:0 в матче Лиги Европы 22 октября 2026 года. Первые два мяча хозяева забили с пенальти, а окончательный счет прямым ударом со штрафного установил Амин Адли. Как сообщает Sky Sports, для «Борнмута» это продолжение успешного старта в его первой еврокубковой кампании.

Два пенальти до перерыва

На пятой минуте арбитры после проверки VAR зафиксировали игру рукой защитника «Милана» Кони Де Винтера в эпизоде после удара Эванилсона головой. Джастин Клюйверт реализовал пенальти на восьмой минуте, отправив мяч в угол, противоположный тому, куда прыгнул Майк Меньян.

На 28-й минуте «Милан» остался в меньшинстве. Голкипер и капитан команды Меньян получил прямую красную карточку после того, как толкнул в лицо полузащитника «Борнмута» Тайлера Адамса во время подачи углового. После проверки VAR хозяевам также назначили второй пенальти. На 32-й минуте Маркус Тавернье реализовал его, переиграв вышедшего на замену вратаря Лоренцо Торриани.

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Гол Адли со штрафного

Во втором тайме «Борнмут» продолжил создавать моменты. На 57-й минуте Клюйверт после розыгрыша короткого углового пробил мимо дальней штанги. На 67-й минуте Райан после навеса Бена Гэннона-Доука пробил головой выше ворот.

Окончательный счет на 84-й минуте установил вышедший на замену Адли. Он исполнил штрафной удар, направив мяч сквозь стенку «Милана» в ворота. На 87-й минуте Торриани кончиками пальцев отбил удар Райана, не позволив хозяевам забить четвертый мяч. После трех матчей «Борнмут» имеет три победы и занимает третье место в таблице Лиги Европы.

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