Футболиста из Кудривки Ивана Петряка увезла скорая после столкновения на поле

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о состоянии Ивана Петряка в комментарии для издания «Трибуна». По его словам, он уже связывался с футболистом. Сейчас игрок находится в больнице, а рядом с ним — один из врачей клуба. Петряк уже пришел в себя. Однако медики должны провести повторный осмотр и сделать дополнительные снимки, чтобы определить точный характер повреждений. «Ему повторно проведут осмотр. После того, как сделают снимки, станет точно понятно, что именно с Петряком», — отметил Солодаренко.

Президент клуба также рассказал, что в машине скорой помощи вместе с футболистом ехали четверо медиков. По предварительной информации, у Петряка имеется повреждение костной части черепа. Окончательные выводы относительно его состояния должны сделать врачи после обследования. В клубе переживают за здоровье игрока и ждут результатов обследования. «Мы все переживаем за Ивана. От президента до администратора», — сказал Солодаренко.

Сейчас главный вопрос — насколько серьёзными оказались травмы и сколько времени футболисту понадобится на восстановление. Ответы на этот вопрос ожидают после дополнительных обследований.

Что рассказал Владислав Дубинчак

Столкновение прокомментировал и защитник «Динамо» Владислав Дубинчак. В послематчевом интервью для УПЛ.ТБ он признался, что сильно испугался, когда увидел, что случилось с Петряком. По словам футболиста, сразу после эпизода он подумал о семье соперника и попросил прощения у его близких. Дубинчак подчеркнул, что понимает, насколько тяжело было видеть этот момент жене и детям Ивана.

«Видеть такое жене и детям — очень страшно. Я и сам после этого момента отключился от игры. Морально это очень тяжело. Мне действительно стало очень страшно», — рассказал защитник «Динамо».

Дубинчак также заявил, что планировал после матча приехать в больницу, чтобы пообщаться с Петряком и попросить у него прощения. Он пояснил, что не хотел причинить сопернику вред, однако столкновение закончилось травмой. Футболист признался, что эмоционально тяжело пережил этот эпизод и до сих пор не может успокоиться. Он выразил надежду, что Петряк поправится и что другим игрокам не придется переживать подобных ситуаций.

Чем завершился матч «Динамо» — «Кудровка»

Поединок 10-го тура чемпионата Украины завершился победой киевского «Динамо» со счётом 3:1. Этот матч пришёлся на день рождения вингера киевлян Андрея Ярмоленко. Футболисту исполнилось 37 лет. Однако забить гол, который позволил бы ему единолично возглавить список лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины, Ярмоленко не удалось.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Мацей Кендзьорек заменил игрока во время матча. После финального свистка тренер также прокомментировал поведение Ярмоленко. Об этом он рассказал в комментарии для сайта «Трибуна».



Черновицкая «Буковина» уступила «Кудривке» со счётом 1:4 в матче девятого тура украинской Премьер-лиги. Соперник черновицкой команды перед матчем занимал последнее место в чемпионате.

Сегодня, 17 августа, в третьем туре Украинской Премьер-лиги состоялся матч между дебютантами «Кудровкой» и СК «Полтава».