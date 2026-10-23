伯恩茅斯在欧联杯3比0大胜AC米兰——天空体育新闻

2026年10月22日，伯恩茅斯在英格兰活力球场进行的欧联杯比赛中以3比0战胜AC米兰。主队的前两球来自点球，阿明·阿德利则用直接任意球锁定最终比分。正如天空体育报道所述，这延续了伯恩茅斯在其首次欧战征程中的良好开局。

上半场两粒点球

第5分钟，裁判在观看VAR后认定，AC米兰后卫科尼·德温特在埃瓦尼尔森头球攻门后的一次拼抢中手球。第8分钟，贾斯廷·克鲁伊维特罚进点球，将球送入与迈克·迈尼昂扑救方向相反的角落。

第28分钟，AC米兰少一人作战。门将兼队长迈尼昂在角球传中时推了伯恩茅斯中场泰勒·亚当斯的脸部，直接被出示红牌。经VAR复核后，主队还获得了第二个点球。第32分钟，马库斯·塔弗尼耶主罚命中，击败了替补出场的门将洛伦佐·托里亚尼。

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阿德利任意球破门

下半场，伯恩茅斯继续创造机会。第57分钟，克鲁伊维特在一次战术角球配合后射门偏出远门柱。第67分钟，瑞安接本·甘农-多克的传中头球高出球门。

替补出场的阿德利在第84分钟将最终比分定格为3比0。他主罚任意球，皮球穿过AC米兰的人墙进入球门。第87分钟，托里亚尼用指尖扑出瑞安的射门，阻止主队打进第四球。三场比赛过后，伯恩茅斯取得三场胜利，位居欧联杯积分榜第三位。

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