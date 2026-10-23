Brytyjski gimnastyk Joe Fraser zdobył brązowy medal w indywidualnym wieloboju na mistrzostwach świata w gimnastyce sportowej w Rotterdamie w Niderlandach. Po występach na sześciu przyrządach 27-letni sportowiec uzyskał 83,531 pkt, poinformowało BBC Sport.

Trzeci brytyjski medalista wieloboju

Fraser został trzecim Brytyjczykiem, który zdobył medal mistrzostw świata w męskim wieloboju indywidualnym. Wcześniej srebrne medale w tej konkurencji zdobyli Dan Keatings w 2009 roku oraz Max Whitlock w 2014 roku.

Złoty medal wywalczył Japończyk Daiki Hashimoto z wynikiem 85,988 pkt. To jego czwarte z rzędu złoto mistrzostw świata w wieloboju. Drugie miejsce zajął reprezentant Chin Haonan Yang, który uzyskał 84,199 pkt.

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Wynik Jarmana i kwalifikacja olimpijska

Inny brytyjski gimnastyk Jake Jarman zajął szóste miejsce, uzyskując 82,865 pkt. Według BBC Sport jest to najlepszy wynik dwóch brytyjskich sportowców w męskim wieloboju na jednych mistrzostwach świata.

Przed wielobojem indywidualnym reprezentacja Wielkiej Brytanii zajęła czwarte miejsce w rywalizacji drużynowej. W rezultacie zespół nie wywalczył kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie 2028 w Los Angeles, jednak będzie miał jeszcze jedną możliwość zakwalifikowania się na następnych mistrzostwach świata. Jarman wystąpi także w sobotnim finale ćwiczeń wolnych.

Fraser uczcił brązowy medal gestem ssania kciuka — był to hołd dla jego ciężarnej dziewczyny, która oglądała zawody w domu. Jak powiedział sportowiec, do narodzin dziecka pozostały cztery tygodnie.

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