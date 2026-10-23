Британський гімнаст Джо Фрейзер здобув бронзу чемпіонату світу — BBC Sport

Британський гімнаст Джо Фрейзер здобув бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі, Нідерланди. За підсумками виступів на шести снарядах 27-річний спортсмен набрав 83,531 бала, повідомляє BBC Sport.

Третій британський призер у багатоборстві

Фрейзер став третім британцем, який виборов медаль чемпіонату світу в чоловічому індивідуальному багатоборстві. Раніше срібні нагороди в цій дисципліні здобували Ден Кітінгс у 2009 році та Макс Вітлок у 2014-му.

Золоту медаль виграв японець Дайкі Хашімото з результатом 85,988 бала. Це його четверте поспіль золото чемпіонатів світу в багатоборстві. Другим став представник Китаю Хаонань Ян, який набрав 84,199 бала.

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Результат Джармана та олімпійська кваліфікація

Ще один британський гімнаст Джейк Джарман посів шосте місце, отримавши 82,865 бала. За даними BBC Sport, це найкращий результат для двох британських спортсменів у чоловічому багатоборстві на одному чемпіонаті світу.

Перед особистим багатоборством збірна Великої Британії стала четвертою в командних змаганнях. Через це команда не здобула путівку на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, однак матиме ще одну можливість кваліфікуватися на наступному чемпіонаті світу. Джарман також виступить у фіналі вільних вправ у суботу.

Фрейзер відсвяткував бронзову медаль жестом смоктання великого пальця — це була присвята його вагітній дівчині, яка дивилася змагання вдома. За словами спортсмена, до народження дитини залишилося чотири тижні.

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