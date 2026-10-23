英国体操运动员乔·弗雷泽在荷兰鹿特丹举行的世界竞技体操锦标赛男子个人全能比赛中获得铜牌。这名27岁的运动员在六个项目的比赛后得到83.531分，BBC Sport报道。

第三位获得全能奖牌的英国选手

弗雷泽成为第三位在世锦赛男子个人全能项目中获得奖牌的英国人。此前，丹·基廷斯于2009年、马克斯·惠特洛克于2014年在该项目中获得银牌。

日本选手桥本大辉以85.988分夺得金牌。这是他连续第四次获得世锦赛全能金牌。中国选手杨昊南以84.199分排名第二。

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贾曼的成绩与奥运资格

另一名英国体操运动员杰克·贾曼以82.865分排名第六。据BBC Sport报道，这是两名英国运动员在同一届世锦赛男子全能比赛中取得的最佳成绩。

在个人全能比赛之前，英国队在团体比赛中排名第四。因此，该队未能获得2028年洛杉矶奥运会的参赛资格，但仍将在下一届世锦赛上获得一次晋级机会。贾曼还将参加周六的自由体操决赛。

弗雷泽以吮吸拇指的手势庆祝铜牌——这是献给他怀孕女友的，她在家中观看了比赛。这名运动员表示，距离孩子出生还有四周。

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