Британский гимнаст Джо Фрейзер завоевал бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, Нидерланды. По итогам выступлений на шести снарядах 27-летний спортсмен набрал 83,531 балла, сообщает BBC Sport.

Третий британский призер в многоборье

Фрейзер стал третьим британцем, завоевавшим медаль чемпионата мира в мужском индивидуальном многоборье. Ранее серебряные награды в этой дисциплине завоевывали Дэн Китингс в 2009 году и Макс Уитлок в 2014-м.

Золотую медаль выиграл японец Дайки Хасимото с результатом 85,988 балла. Это его четвертое подряд золото чемпионатов мира в многоборье. Вторым стал представитель Китая Хаонань Ян, набравший 84,199 балла.

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Результат Джармана и олимпийская квалификация

Еще один британский гимнаст Джейк Джарман занял шестое место, набрав 82,865 балла. По данным BBC Sport, это лучший результат для двух британских спортсменов в мужском многоборье на одном чемпионате мира.

Перед личным многоборьем сборная Великобритании стала четвертой в командных соревнованиях. Из-за этого команда не получила путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, однако будет иметь еще одну возможность квалифицироваться на следующем чемпионате мира. Джарман также выступит в финале вольных упражнений в субботу.

Фрейзер отпраздновал бронзовую медаль жестом сосания большого пальца — это было посвящение его беременной девушке, которая смотрела соревнования дома. По словам спортсмена, до рождения ребенка осталось четыре недели.

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